‘മാറി താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല, അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കണം’: നാട്ടുകാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി വിദഗ്ധസമിതി

തൊടുപുഴ∙ അരിക്കൊമ്പന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായ ശാന്തൻപാറ ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധസമിതി. പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമിതി അംഗങ്ങൾ വിശദമായി കേട്ടു. ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നും അമിക്കസ്ക്യൂറി അഡ്വ. രമേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു.

ഉച്ചവരെ മൂന്നാറിൽ വിദഗ്ധസമിതി നാട്ടുകാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷമാണ് പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ചിന്നക്കനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് ആദിവാസി ഊരുകളിലുള്ള പത്തുപേരെയും ആറു കർഷകരെയും വിദഗ്ധസമിതി അംഗങ്ങൾ വിളിച്ചുവരുത്തി സംസാരിച്ചു. ആനയെ പിടികൂടണമെന്നും മാറി താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ നിലപാടറിയിച്ചു. പിന്നാലെ, ആനയിറങ്കൽ, പന്നിയാർ എസ്റ്റേറ്റ്, ബി എൽ റാം, എന്നിവിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. കാട്ടാന തകർത്ത റേഷൻ കടകളാണു പ്രധാനമായും സന്ദർശിച്ചത്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് അമിക്കസ്ക്യൂറി അഡ്വ. രമേശ് ബാബു പറഞ്ഞു.

അമിക്കസ്ക്യൂറിയെ കൂടാതെ, കോട്ടയം ഹൈറേഞ്ച് സർക്കിൾ സിസിഎഫ് ആർ.എസ്.അരുൺ, പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ സിസിഎഫ് എച്ച്.പ്രമോദ്, വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റും ചീഫ് വെറ്ററിനേറിയനുമായ ഡോ.എൻ.വി.കെ. അഷ്റഫ് എന്നിവരും സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ സമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരും. റിപ്പോർട്ടിന് അന്തിമരൂപം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് യോഗം.

English Summary: Arikomban Attack: Visit of the expert committee appointed by high court to Chinnakanal completed