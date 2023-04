കോഴിക്കോട്∙ വടകരയിൽ അതിഥിതൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് വീണയാള്‍ മരിച്ചു. ബിഹാർ സ്വദേശി സിക്കന്തർ കുമാറാ(20)ണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി.

വടകര ജെ.ടി റോഡിലെ താമസസ്ഥലത്തെ ഇരുനില കെട്ടിടത്തിൽനിന്നാണ് ഇരുവരും വീണത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സംഘമായിരുന്നു ഇവരെന്നും ഇവർ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കുതർക്കങ്ങളാണു സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നുമാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

