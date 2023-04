കിണർ തകർന്ന് 36 മരണം: ഇൻഡോറിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബുൾഡോസറുകൾ– വിഡിയോ

ഇൻഡോർ ∙ കിണർ തകർന്നുവീണ് 36 പേർ മരിച്ച ക്ഷേത്രത്തിലെ അനധികൃത കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കി മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ. ഇൻഡോറിലെ ബെലേശ്വർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അഞ്ചിലേറെ ബുൾഡോസറുകളുമായി അധികൃതർ എത്തിയത്. രാമനവമി ദിവസം ക്ഷേത്രക്കിണറിലെ സ്ലാബ് തകർന്നായിരുന്നു ദുരന്തം.

ഇൻഡോർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കാനും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുമായി നാലു സ്റ്റേഷനുകളിൽനിന്നു വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയും വിന്യസിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയവരും സ്ഥലത്തുണ്ട്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് നടപടിയെടുക്കാൻ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ചത്. നേരത്തേതന്നെ പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടഭാഗം തകർന്നായിരുന്നു അപകടം.

200 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള കിണറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചാൽ വിശ്വാസം വ്രണപ്പെടുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരായ സ്വകാര്യ ട്രസ്റ്റ് എതിർക്കുകയായിരുന്നു. ദുരന്തത്തിനു പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് കാലപ്പഴക്കമുള്ള കിണറുകളുടെ പട്ടിക ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപകടകരമായ നിലയിലുള്ളവയ്ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.

ക്ഷേത്രക്കിണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനധികൃത നിർമാണം നടത്തിയതിന് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിലെ 2 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 2 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ 5 ലക്ഷം രൂപയും പരുക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും, പ്രധാനമന്ത്രി യഥാക്രമം 2 ലക്ഷവും 50,000 രൂപയും വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Bulldozer At Indore Temple After 36 Deaths, Crackdown On Illegal Structure