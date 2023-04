വാഷിങ് മെഷീനിൽനിന്ന് ഷോക്കേറ്റു; പാലക്കാട്ട് ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

പാലക്കാട്∙ വാഷിങ് മെഷീനിൽനിന്നും ഷോക്കേറ്റു വീണ് യുവാവ് മരിച്ചു. വാഷിങ് മെഷീന്റെ തകരാറ് പരിഹരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷോക്കേറ്റത്. പാലക്കാട് പട്ടാമ്പി ലിബിർട്ടി സ്ട്രീറ്റിൽ പുല്ലാറട്ട് വീട്ടിൽ‌ മാധവന്റെ മകൻ മഹേഷ് (29) ആണ് മരിച്ചത്.

ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഡിവൈഎഫ്ഐ കോഴിക്കുന്ന് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റാണ് മഹേഷ്.



