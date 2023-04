‘നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞ അണക്കെട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വിലയിരുത്താൻ സംവിധാനമില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അടക്കം നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും എത്ര ആയുസ്സുണ്ടെന്നതും വിലയിരുത്താൻ സംവിധാനമില്ലെന്നു കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇത്തരം അണക്കെട്ടുകൾ ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നൂറു വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു അണക്കെട്ടും ഇതുവരെ ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പാർലമെന്ററി സമിതിയെ അറിയിച്ചു.

നൂറു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള 234 വലിയ അണക്കെട്ടുകൾ രാജ്യത്തുണ്ടെന്ന് ജലശക്തി മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലെ നദീവികസന വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. നൂറു വർഷമാണ് ഡാമിനു സാധാരണ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുണ്ടാകുക. സംഭരണമേഖലയിൽ മണ്ണടിഞ്ഞുകൂടുന്നതുൾപ്പെടെ അണക്കെട്ടുകളുടെ ബലക്ഷയത്തിനു കാരണമാകും. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താറുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.

English Summary: No Method to evaluate efficiency of older Dams: Center