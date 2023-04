പ്രതിഛായ നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ പേരു പറയൂ, നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാം: മോദിയോട് സിബൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ തന്റെ പ്രതിഛായ നശിപ്പിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭിഭാഷകനും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു. ‘പ്രധാനമന്ത്രി അതു വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. അവരെ നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാം’ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭോപാലിൽ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കവേ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ 2014 മുതൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഈ രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരാണു തന്റെ രക്ഷാ കവചമെന്നും മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു.

മോദി കാടടച്ചു വെടിവയ്ക്കാതെ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വ്യക്തികളാണോ, സംഘടനകളാണോ മറ്റാരെങ്കിലുമാണോ അതു ചെയ്യുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കപിൽ സിബൽ പറഞ്ഞു.



English Summary: PM Modi 'supari to dent my image' remark: Kapil Sibal says let us know names, they must be prosecuted