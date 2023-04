കോരപ്പുഴയ്ക്കും എലത്തൂരിനും ഇടയില്‍ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ 3 മൃതദേഹങ്ങൾ; രക്ഷപ്പെടാൻ ചാടിയവരെന്ന് സംശയം

കോഴിക്കോട് ∙ ആലപ്പുഴ – കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിലെ തീപിടിത്തത്തിനിടെ കാണാതായ മൂന്നു പേരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. കോരപ്പുഴയ്ക്കും എലത്തൂരിനും ഇടയില്‍ ട്രാക്കിലാണ് മൂന്നു പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മട്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശി റഹ്മത്ത്, റഹ്മത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ മകള്‍ സഹറ (2), നൗഫീഖ് എന്നിവർ മരിച്ചു. തീപടര്‍ന്നപ്പോള്‍ രക്ഷപ്പെടാൻ ട്രെയിനിൽനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടിയതിനെ തുടർന്നാണ് മരണമെന്നാണ് സംശയം. അതേസമയം, മരിച്ച റഹ്മത്തിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന റാസിഖിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

തീപിടിത്തമുണ്ടായ ട്രെയിനിൽ നിന്നും അമ്മയേയും കുഞ്ഞിനേയും കാണാതായെന്നു സഹയാത്രികര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. തീപിടിത്തമുണ്ടായപ്പോള്‍ ഒരു സ്ത്രീ പരിഭ്രാന്തിയില്‍ ഇറങ്ങിയതായി ഇവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ട്രെയിന്‍ കണ്ണൂരിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കാണാതായ വിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. തുടർന്ന് പൊലീസും ബന്ധുക്കളും അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ മൂന്നു മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.



ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.11ന് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്നു കണ്ണൂരിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനില്‍ എലത്തൂരിൽ വച്ചാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. അക്രമി ഡി1 കോച്ചിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയായിരുന്നു. കാറ്റത്ത് തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ ഈ കോച്ചിലെ യാത്രക്കാർ മറ്റ് കോച്ചുകളിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ രക്ഷപ്പെടാനായി ട്രെയിനിൽനിന്ന് ചാടിയവരാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ട്രാക്കിൽ തലയിടിച്ചു വീണ നിലയിലാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

മൂന്നു സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 9 യാത്രക്കാർക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. ഇതിൽ അഞ്ചുപേരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും മൂന്നുപേരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കതിരൂര്‍ സ്വദേശി അനില്‍ കുമാര്‍, മകന്‍ അദ്വൈത്, ഭാര്യ സജിഷ, തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി റൂബി, എറണാകുളം സ്വദേശിനി അശ്വതി, തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി ജ്യോതീന്ദ്രനാഥ്, പ്രകാശന്‍ എന്നിവർക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

അതിനിടെ, പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ബാഗ് ട്രാക്കില്‍ നിന്ന്് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബാഗിനുള്ളില്‍ ഒരു കുപ്പി പെട്രോളും കണ്ടെടുത്തു. ട്രാക്കില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ടിഫിന്‍ ബോക്സും പരിശോധിക്കുന്നു. തീയിട്ടയാളെ കണ്ടെത്താനായി എലത്തൂര്‍ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള കെട്ടിടത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പരിശോധിച്ചു. അക്രമിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ ബൈക്കില്‍ പോകുന്ന ദൃശ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്രമി രണ്ട് കുപ്പിയില്‍ പെട്രോള്‍ കരുതിയിരുന്നതായി യാത്രക്കാര്‍ പറഞ്ഞു.

