അരിക്കൊമ്പൻ: വിദഗ്ധ സമിതി സമരപന്തൽ സന്ദർശിക്കാത്തതിൽ വിമർശനം

മൂന്നാർ∙ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ ജനവാസമേഖലയിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ അരിക്കൊമ്പനെ പിടികൂടുന്നതു സംബന്ധിച്ച കേസിൽ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി, ഇടുക്കി സിങ്കുകണ്ടത്തെ സമരപന്തൽ സന്ദർശിക്കാത്തതിൽ വിമർശനം. സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിച്ച് പ്രതിഷേധം മനസിലാക്കണമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.



വിദഗ്ധ സമിതി ഇന്നലെ എത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളും സന്ദർശിച്ചില്ല എന്ന പരാതിക്കു പുറമേയാണ് സമരപ്പന്തലിനെ അവഗണിച്ചു എന്ന വിമർശനവും ഉയർന്നത്. സമരപ്പന്തലിനു മുൻപിലൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ സംഘം മനപ്പൂർവം വളഞ്ഞു ചുറ്റിയാണ് കുങ്കിത്താവളം സന്ദർശിച്ചത്. സമരക്കാരെ കേൾക്കാക്കാതിരിക്കാൻ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാണിച്ചത് ശരിയായില്ലെന്നാണ് പൊതു അഭിപ്രായം.

സമിതിയുടെ സന്ദർശനം പ്രഹസനമായിരുന്നുവെന്ന് ഇടുക്കി എംപി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ യോഗത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നീട് പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. സമിതി നൽകുന്ന ശുപാർശയിലാണ് നാട്ടുകാർ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിങ്കുകണ്ടത്തെ രാപ്പകൽ സമരം അഞ്ചാം ദിവസത്തിലാണ്.

English Summary: Arikomban Case: Criticism against the Expert Committee for not visiting the Protesters