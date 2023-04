മുൻ കാമുകനെ കൊന്ന് കഷണങ്ങളാക്കി; ചെന്നൈയിൽ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ

ചെന്നൈ∙ മുൻ കാമുകനെ കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കി ചെന്നൈയിലെ കോവളത്ത് കുഴിച്ചിട്ട സംഭവത്തിൽ 39 കാരിയായ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. പുതുക്കോട്ട സ്വദേശിനിയായ ലൈംഗികത്തൊഴിലാളി ജി.ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ചെന്നൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായ എം.ജയന്തനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊലപാതകത്തിന് മറ്റൊരാൾ സഹായിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ചെന്നൈയിലെ നംഗനല്ലൂരിനടുത്ത് സഹോദരിയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് ജയന്തന്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. തന്റെ സഹോദരനെ മാർച്ച് 18 മുതൽ കാണാതായെന്നും മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്നും കാണിച്ച് ജയന്തന്റെ സഹോദരി പഴവന്തങ്ങൽ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മാർച്ച് 20ന് പൊലീസ് എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കോൾ റെക്കോർഡിങ്ങുകളുടെയും മറ്റു തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജയന്തൻ, ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ പോയിരുന്നതായും ഇവർ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മൊഴികൾ നൽകിയ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, പിന്നീട് കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സമ്മതിച്ചു.

“ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ലൈംഗികത്തൊഴിലാളിയാണ്. ജയന്തൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് വിവാഹിതരായെന്നും പിന്നീട് വേർപിരിഞ്ഞെന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പറയുന്നു. ജയന്തന്റെ കുടുംബത്തിന് അവരുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല’’– മുതിർന്ന അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 18ന്, ജയന്തൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ കാണാൻ പുതുക്കോട്ടയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടെ ജയന്തനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മൃതദേഹം കഷണങ്ങളാക്കിയ ശേഷം പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി കോവളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

