അരുണാചലിൽ 11 സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്ത് ചൈന

ബെയ്ജിങ്∙ ഇന്ത്യയുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന ചൈന, സംസ്ഥാനത്തെ 11 സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു. ചൈനീസ്, ടിബറ്റൻ, പിൻയിൻ ഭാഷയിലാണ് പുതിയ സ്ഥലപ്പേരുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ‘സാങ്നം, ടിബറ്റിന്റെ തെക്കൻ ഭാഗം എന്നാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ 11 പേരുകൾ ചൈന പുറത്തുവിട്ടത്. കൃത്യമായ സ്ഥലവിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതു മൂന്നാം വട്ടമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സ്ഥലപ്പേരുകൾ ചൈനീസ് സിവിൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്ട്രി പുറത്തുവിടുന്നത്. ആദ്യ ബാച്ചായി ആറു സ്ഥലപ്പേരുകൾ 2017ൽ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2021ൽ രണ്ടാം ബാച്ചായി 15 സ്ഥലപ്പേരുകളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

അരുണാചലിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പുനർനാമകരണത്തെ ഇന്ത്യ നേരത്തേതന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: China Renames 11 Places In Arunachal Pradesh, Calls It 'southern Part Of Tibet'