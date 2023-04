തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് കടകൾ ആക്രമിച്ചു; തടയുന്നതിൽ നിതീഷ് സർക്കാർ പരാജയം: ഒവൈസി

പട്ന ∙ ബിഹാറിലെ രാമനവമി അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ നിതീഷ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് എഐഎംഐഎം നേതാവ് അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നളന്ദയിൽ മസ്ജിദുകൾ തീവയ്ക്കുകയും മുസ്‌ലിങ്ങളുടെ കടകൾ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ആക്രമിക്കുകയുമുണ്ടായി.

നളന്ദ സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആസൂത്രിത അക്രമം തടയാൻ സർക്കാർ മുൻകരുതലെടുത്തില്ല. ക്രമസമാധാന പാലനമെന്ന ചുമതല നിറവേറ്റാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനു കഴിഞ്ഞില്ല. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ നിതീഷ് കുമാറിനു ആകുലതയില്ലെന്നും ഒവൈസി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ബിഹാറിലെ മുസ്‌ലിംകളെ ഭീതിയിലാഴ്ത്താനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി തേജസ്വി യാദവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഒവൈസി ആരോപിച്ചു.

English Summary: "Has No Remorse": A Owaisi Attacks Nitish Kumar Over Violence In Bihar