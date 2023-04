കിണർ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണു; ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു

കോഴിക്കോട്∙ കിണർ നിർമാണത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് പരുക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന തൊഴിലാളി മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മുക്കം കുറ്റിപ്പാല പടിഞ്ഞാറെ പുറ്റാട്ട് ബാബു (50) ആണ് മരിച്ചത്. മുക്കം നഗരസഭയിലെ കുറ്റിപ്പാലയിൽ കിണർ നിർമിക്കുന്നതിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.



മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട ബാബുവിനെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് പുറത്തെടുത്തത്. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു അപകടം. കയ്യിലും കാലിലും നട്ടെല്ലിനും പരുക്കേറ്റ ബാബു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യ: സുനിത. മക്കൾ: ബിജിൻ, ബിബിൻ.

English Summary: Man injured on Well Collapse dies in Kozhikode