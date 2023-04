രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല; നടപടി വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം കുറയ്ക്കാൻ: എൻസിഇആർടി

ന്യൂഡൽഹി∙ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മുഗൾ ഭരണകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിശദീകരണവുമായി എൻസിഇആർടി. നടപടി കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷമുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും എൻസിഇആർടി ഡയറക്ടർ ദിനേശ് പ്രസാദ് സക്ലാനി പറഞ്ഞു.



‘‘2020 ലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻഇപി) പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പരിവർത്തന ഘട്ടമാണ്. എൻഇപി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. കോവിഡ് കാരണം വിദ്യാർഥികളുടെ മേൽ സമ്മർദം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിദഗ്ധ സമിതികൾ 6 മുതൽ 12–ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഈ അധ്യായം ഒഴിവാക്കിയാൽ, അത് കുട്ടികളുടെ അറിവിനെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അനാവശ്യമായ ഒരു ഭാരം നീക്കം ചെയ്യാമെന്നും അവർ ശുപാർശ ചെയ്തു’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായി മാറ്റിയെഴുതുന്നു എന്നത് തികച്ചും വ്യാജവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ വാദമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് ചില ആളുകളുടെ അനുമാനമാണെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് തനിക്കറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പ്രഫഷനൽ നടപടി മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിപിഎം നേതാവ് സീതാറാം യച്ചൂരി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടപടിയെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. ‘‘ചരിത്രത്തിന്റെ സാമുദായിക തിരുത്തിയെഴുതൽ തീവ്രമാകുന്നു. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻസിഇആർടി പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ചരിത്ര പുസ്തകം പരിഷ്കരിച്ചു’’– അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

എൻസിഇആർടിയുടെ 12–ാം ക്ലാസ് ഹിസ്റ്ററി പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. വരുന്ന അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പരിഷ്കരിച്ച പാഠ്യപദ്ധതിയിലാണ് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. 12–ാം ക്ലാസിലെ തീംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി പാർട്ട്–2 പുസ്തകത്തിലെ ‘കിങ്സ് ആൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ്: ദ് മുഗൾ കോർട്ട്’ എന്ന അധ്യായമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്.

