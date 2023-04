എറണാകുളം ചേപ്പനത്ത് ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊന്നശേഷം ഗൃഹനാഥൻ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം ചേപ്പനത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നുപേരെ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. രാഘവപ്പറമ്പത്ത് വീട്ടില്‍ മണിയന്‍, ഭാര്യ സരോജിനി, മകന്‍ മനോജ് എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. ഭാര്യയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മണിയന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെയാണ് സംഭവം.

മണിയനെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലും ഭാര്യയ‌െയും മകനെയും വെട്ടിയും കല്ലിലിടിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിലുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. മകന്‍ മനോജ് മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളാണ്. പനങ്ങാട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

