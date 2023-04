കന്യാകുമാരി∙ യുവതിയുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച സംഭവത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്. ഈ സംഭവം യുവതി തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ആസിഡ് ഒഴിച്ചവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തപ്പോഴാണു യഥാര്‍ഥ സംഭവം വെളിച്ചത്തായത്. 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യതകളില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ കാമുകനുമായി ചേര്‍ന്നു ലത എന്ന യുവതി നടപ്പാക്കിയ തിരക്കഥയായിരുന്നു ആസിഡ് ആക്രമണം.

ഇക്കഴി‍ഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 31നാണ് നാലുപേര്‍ വീട്ടിലേക്കു വരുന്ന വഴി ലതയുടെ ശരീരത്തില്‍ ആസിഡൊഴിച്ചത്. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ‌ു ലതയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കുലശേഖരം സ്വദേശികളായ ജസ്റ്റിന്‍ കൃപാദാസ്, ജസ്റ്റിന്‍ റാപിന്‍, ഷാജിന്‍, അര്‍ജുൻ കുമാർ‍ എന്നിവരെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണു യഥാര്‍ഥ വസ്തുത പുറത്തു വന്നത്.

ആസിഡ് ഒഴിച്ച നാലു പേരും ലതയുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. കടബാധ്യതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പൊലീസ് അന്വേഷണം നടന്നു വരികയയായിരുന്നു. ഇതില്‍നിന്നു രക്ഷപ്പെടാന്‍ കാമുകനുമായി ചേര്‍ന്നു ലത തന്നെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായിരുന്നു ആക്രമണം. പണം നല്‍കാനുള്ളവര്‍ ചെയ്തതതാണെന്നു വരുത്തി തീര്‍ക്കാനായിരുന്നു ശ്രമം. ലതയ്ക്കെതിരെ കന്യാകുമാരി പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

English Summary: Acid attack was planned to get out of debt by the woman herself