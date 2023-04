രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല, പക്ഷേ പിന്തുണ ബൊമ്മെയ്ക്ക്: നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കിച്ച സുദീപ്

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് കന്നട സൂപ്പർതാരം കിച്ച സുദീപ്. പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ഭരണകക്ഷിയുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചതായും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്നും കിച്ച വ്യക്തമാക്കി.

‘പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് പിന്തുണയായി ബിജെപി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ പ്രചാരണം നടത്തൂ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെയെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏത് പാർട്ടിയിലായാലും ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുമായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഗോഡ്ഫാദർ ആയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്.’– കിച്ച സുദീപ് പറഞ്ഞു.

ബിജെപിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നടൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെ: ‘‘ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും മാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തിയതിന് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.’’

കിച്ച സുദീപും നടൻ ദർശൻ തൂഗുദീപും ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നുവെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലൂടെ കിച്ച നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. കന്നഡ സിനിമയിലെ നടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമാണ് കിച്ച സുദീപ്. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം 1997ൽ തയവ്വ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. സ്പർശ, ഹുച്ച, സ്വാതി മുത്തു, ഈഗ, മൈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾ.

ആക്‌ഷൻ സിനിമകളിലെ വേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് ദർശൻ തൂഗുദീപ്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കരിയറിൽ ഇതിനകം അൻപതിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘സാരഥി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള കർണാടക സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം നേടി.

English Summary: "Not Joining Politics, But Whatever BS Bommai Needs": Actor Kichcha Sudeep