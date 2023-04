കർണാടകയിൽ ബിജെപിക്ക് പുത്തനുണർവ്; കിച്ച സുദീപും ദർശനും പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്ന് വിവരം

ബെംഗളൂരു∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ അണികൾക്ക് ആവേശമുയർത്തി കന്നഡ സിനിമാ താരങ്ങളായ കിച്ച സുദീപ്, ദർശൻ തൂഗുദീപ് എന്നിവർ ബിജെപിയിലേക്ക്? ഇരുവരും ഇന്ന് ബിജെപിയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുമെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കും രണ്ടരയ്ക്കുമിടയിൽ ഇരുവരും ബെംഗളൂരുവിലെ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പാർട്ടിയിൽ ചേരുമെന്നാണ് ബിജെപി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ ബൊമ്മെയും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

കന്നഡ സിനിമയിലെ നടനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നിർമാതാവുമാണ് കിച്ച സുദീപ്. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വന്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം 1997ൽ തയവ്വ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയത്. സ്പർശ, ഹുച്ച, സ്വാതി മുത്തു, ഈഗ, മൈ ഓട്ടോഗ്രാഫ് തുടങ്ങിയവയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രങ്ങൾ.

ആക്‌ഷൻ സിനിമകളിലെ വേഷങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് ദർശൻ തൂഗുദീപ്. 2001ൽ ‘മജസ്റ്റിക്’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് അരങ്ങേറ്റം. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന കരിയറിൽ ഇതിനകം അൻപതിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘സാരഥി’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള കർണാടക സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ഒട്ടേറെ എംഎൽഎമാർ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളിലേക്കു ചേക്കേറുന്നതിന്റെ ‘ക്ഷീണ’ത്തിനിടെയാണ് കന്നഡ സിനിമയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ നടൻമാർ ബിജെപിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇവരുടെ വരവ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടം കൊയ്യാൻ സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം.

