അരിക്കൊമ്പനെ ഈ ആഴ്ച പിടികൂടില്ല; ദൗത്യം ഈസ്റ്റർ അവധിക്കുശേഷം

മൂന്നാർ∙ ഇടുക്കി ചിന്നക്കനാലിൽ ജനവാസമേഖലയിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്ന ഒറ്റയാൻ അരിക്കൊമ്പനെ ഈയാഴ്ച പിടികൂടിയേക്കില്ല. പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ആനയെ പിടികൂടേണ്ടെന്നാണ് ധാരണ. ഈസ്റ്റർ അവധിക്കുശേഷം ദൗത്യം നടപ്പാക്കിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. അരിക്കൊമ്പനെ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടി പറമ്പിക്കുളത്തേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.



മാത്രമല്ല, ആധുനിക സംവിധാനമുള്ള റേഡിയോ കോളർ വനംവകുപ്പിന്റെ കൈവശമില്ല. അസമിൽ നിന്ന് റേഡിയോ കോളർ എത്തിക്കാനും സമയമെടുക്കും. അരിക്കൊമ്പനെ പിടിച്ച് റേഡിയോ കോളർ ഘടിപ്പിച്ചു വിടാനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. ആനയെ പിടികൂടി ആന ക്യാംപിലിടുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

