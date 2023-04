പെസഹ ദിന ചടങ്ങുകള്‍ നടത്താം; ജയിലുകളിലെ വിലക്കില്‍ താൽകാലിക ഇളവ്

കോട്ടയം∙ സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച പെസഹയോട് അനുബന്ധിച്ച് കുർബാന നടത്താൻ അനുമതി ലഭിച്ചതായി കെസിബിസി പ്രസിഡന്റ് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കർദിനാൾ മാർ ബസേലിയോസ് ക്ലീമീസ് കാതോലിക്കാബാവ. ജയിലുകളിൽ സാമൂഹ്യ സേവനത്തിനും കുർബാനയ്ക്കും നിരോധനമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉടനടി നടപടിയുണ്ടായെന്ന് ബാവ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ, വിലക്കിനെതിരെ ക്രൈസ്ത സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മ നടത്താനിരുന്ന സമരം പിൻവലിച്ചു.

ജയിലുകളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള സംഘങ്ങളെത്തി നടത്തുന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്താൻ ജയിൽ മേധാവി ബൽറാം കുമാർ ഉപാധ്യയയാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. പ്രാർഥനകൾ, കൗൺസിലിങ് എന്നിവ റദ്ദാക്കി മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസുകൾക്ക് മാത്രം അംഗീകാരം നൽകുകയായിരുന്നു. പ്രാർഥനകൾക്കും കൗൺസിലിങ്ങിനും ആഭ്യന്തരവകുപ്പാണ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഒരു വർഷം വരെ ജയിലിലെത്തി പ്രാർഥനകളും കൗൺസിലിങ്ങും നടത്താം. എന്നാൽ, മതപരമായവ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു ജയിൽമേധാവിയുടെ നിർദേശം.



Read Also: ട്രെയിൻ തീവയ്പ് ആസൂത്രിതമെന്ന സൂചന നൽകി പ്രാഥമിക മൊഴി; പിന്നിൽ ആരൊക്കെ?

English Summary: Temprorary relaxation of ban on prayer and Counseling in Prisons