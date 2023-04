മുടി മുറിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ 13 വയസ്സുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

മുംബൈ∙ മുടി മുറിച്ചതിൽ പ്രകോപിതനായ 13 വയസ്സുകാരൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ 16-ാം നിലയിലെ കുളിമുറിയുടെ ജനാലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഭയന്ദറിലാണ് സംഭവം. മുടി വെട്ടിയതിലുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് വിവരം. നവഘർ പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



English Summary: Angered over haircut, teenage boy jumps to death from 16th floor in Maharashtra's Bhayandar

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)