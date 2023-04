ഹനുമാനെപ്പോലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ കൂടുതൽ സജ്ജം: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ അഴിമതി, സ്വജനപക്ഷപാതം, ക്രമസമാധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാൻ ബിജെപി ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തെന്ന് പാർട്ടിയുടെ 43-ാം സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹിന്ദു ദൈവമായ ഹനുമാനെ ഉദ്ധരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം.



ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഹനുമാനെപ്പോലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ കൂടുതൽ സജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹനുമാനെപ്പോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും എന്തും ചെയ്യാമെന്നുമുള്ള മനോഭാവവും ബിജെപിക്കുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അർപ്പണബോധത്തെയും ത്യാഗത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, കൃഷി, പ്രതിരോധം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ തന്റെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ശാക്തീകരണത്തിനായി ബിജെപി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കറുടെ ജന്മദിനമായ ഏപ്രിൽ 6 മുതൽ 14 വരെ പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രചാരണത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കാൻ പ്രവർത്തകരോട് പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യർഥിച്ചു. പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ വിവിധ തലങ്ങളിൽ സെമിനാറുകളും ചർച്ചകളും ക്യാംപുകളും സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തുടനീളം 10 ലക്ഷം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ഡൽഹിയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് പതാക ഉയർത്തി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. ബിജെപിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റിയതിന് പ്രവർത്തകരെ അഭിനന്ദിച്ച അദ്ദേഹം, അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും ആത്മാർഥതയ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു.

