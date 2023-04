ഇന്ത്യയ്ക്ക് 46 വോട്ട്, ചൈനയ്ക്ക് 19: യുഎൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിഷനിൽ ഇന്ത്യ അംഗം

ന്യൂയോർക്ക്∙ ചൈനയെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ (സ്ഥിരവിവരകണക്ക്) കമ്മിഷനിലേക്ക് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അടുത്ത വർഷം ജനുവരി ഒന്നിന് ആരംഭിക്കുന്ന അംഗത്വം നാലുവർഷത്തേക്കാണ്. വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കറാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Read also: പരിശോധനയില്ലാതെ അതിർത്തി കടന്ന് ഷാറുഖ്; പൊള്ളലേറ്റിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് പൊലീസിന്റെ കണ്ണില്‍പെട്ടില്ല?

ഇന്ത്യയെക്കൂടാതെ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കൊറിയ (ദക്ഷിണ കൊറിയ), ചൈന, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രണ്ടു സീറ്റുകൾക്കുവേണ്ടി മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 53ൽ ഇന്ത്യ 46 വോട്ട് നേടിയാണ് അംഗത്വം എടുത്തത്. ദക്ഷിണ കൊറിയയ്ക്ക് 23, ചൈനയ്ക്ക് 19, യുഎഇക്ക് 15 എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചത്.

യുഎന്നിന്റെ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൗണ്‍സിൽ ആണ് 24 അംഗ യുഎൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കമ്മിഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര സ്ഥിരവിവര കണക്കുകൾ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്ന ഉന്നതതല സംഘടനയാണിത്.

English Summary: India Gets Elected To UN Statistical Commission, Leaves China Far Behind In Votes