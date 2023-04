പറക്കുമ്പോള്‍ കോക്പിറ്റില്‍ കൊടുംവിഷമുള്ള പാമ്പ്; സാഹസികമായി നിലത്തിറക്കി പൈലറ്റ്‌

ജൊഹാനസ്ബർഗ്∙ കടുത്ത വിഷമുള്ള പാമ്പിനെ കോക്പിറ്റിൽ കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് വിമാനം അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി. പറക്കലിനിടെയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പൈലറ്റായ റൂഡോൾഫ് ഇറാസ്മസ് കോക്പിറ്റിൽ പാമ്പിന്റെ തല കണ്ടത്. സമചിത്തതയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിച്ച ഇറാസ്മസ് ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള വെൽകോം വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.

വിമാനം പറത്തലിൽ അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയമുള്ളയാളാണ് ഇറാസ്മസ്. വോർസെസ്റ്ററിൽനിന്ന് നെൽസ്പ്രുട്ടിലേക്കു നാലു യാത്രക്കാരുമായി പോയ ചെറുവിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. തിങ്കളാഴ്ച പകലാണ് സംഭവം.

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇറാസ്മസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇങ്ങനെ: ‘‘തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വിമാനം പറത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോൾത്തന്നെ കേപ് കോബ്ര എന്ന പാമ്പിനെ വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിന് അടിയിലായി കണ്ടിരുന്നുവെന്ന് വോർസെസ്റ്റർ എയർഫീൽഡിലെ ആളുകൾ വിവരം നൽകിയിരുന്നു. അതിനെ പിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എൻജിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതു കണ്ടു. പിന്നീട് എൻജിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ തുറന്നുനോക്കിയപ്പോൾ പാമ്പിനെ അവിടെങ്ങും കണ്ടില്ല. അതിറങ്ങിപ്പോയെന്ന അനുമാനത്തിലായിരുന്നു അവർ. കാലിനും അരയ്ക്കുമിടയിൽ വിമാനത്തിന്റെ വശത്തോടു ചേർന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി സ്ഥിരമായി വച്ചാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത്. അരയ്ക്കുമുകളിലായി തണുപ്പ് പോലെ തോന്നിയപ്പോൾ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പി ചോർന്നതാണോ എന്നാണ് കരുതിയത്. ഇടതുവശത്ത് താഴേക്കു നോക്കിയപ്പോൾ പാമ്പ് എന്റെ സീറ്റിന് അടിയിലേക്ക് തല തിരിച്ചുതാഴ്ത്തുന്നതാണ് കണ്ടത്.

ഒരു നിമിഷം ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി. യാത്രക്കാരോട് ഇക്കാര്യം പറയണോയെന്ന് ആദ്യം ശങ്കിച്ചു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവർ അറിയണമെന്ന് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു. വിമാനത്തിനകത്ത് പാമ്പുണ്ടെന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. എന്റെ സീറ്റിന്റെ അടിയിലാണ് ഉള്ളതെന്നും വിമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിലത്തിറക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചു. വെൽകോമിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് അടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ വിമാനം. ഉടൻതന്നെ ജൊഹാനസ്ബർഗിലെ കൺട്രോൾ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തരമായി വിമാനമിറക്കാൻ നടപടിയെടുത്തു.

വിമാനം നിലത്തിറക്കിയതിനു പിന്നാലെ പിൻവശത്തിരുന്ന മൂന്ന് യാത്രക്കാരാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്. പിന്നെ എന്റെയൊപ്പം മുൻപിലിരുന്നയാളും ഞാനുമിറങ്ങി. ഞാനിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ സിറ്റ് മുൻപിലേക്കു മറിച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ പാമ്പ് എന്റെ സീറ്റിനടിയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടികിടക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. പാമ്പുപിടിത്തക്കാർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പാമ്പ് വിമാനത്തിനകത്തുതന്നെ അപ്രത്യക്ഷമായി.

തുടർന്ന് എൻജിനീയർമാർ വിമാനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി പാമ്പിനെ പുറത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പാമ്പിനെ കണ്ടില്ല. രാത്രിയായപ്പോൾ അന്നത്തെ തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. രാത്രിയിൽ പാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായി വിമാനത്തിനു ചുറ്റും ചോളം വിതറുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്നു രാവിലെ ചോളത്തിൽ പാടുകളൊന്നും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻജിനീയർമാർക്കായി കാത്തിരുന്ന സമയം പാമ്പ് ഇറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാമെന്നാണ് അനുമാനം.’’

അതേസമയം, സമചിത്തത കൈവിടാതെ വിമാനം നിലത്തിറക്കിയതിൽ ഇറാസ്മസിന് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ‘‘മോശം കാലാവസ്ഥ, സീറ്റിനു താഴെ പാമ്പ്, സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കേണ്ടത് നാലു യാത്രക്കാരെ... എന്നിട്ടും സമചിത്തത വിടാതെ പൈലറ്റ് പെരുമാറിയത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്’’ – 38 വർഷമായി ഏവിയേഷൻ രംഗത്തുള്ള ബ്രയാൻ ഇമ്മൻസ് പറഞ്ഞു. പാമ്പ് കടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പൈലറ്റ് മരിച്ചേനെ അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഹീറോയാണെന്നും ഇമ്മൻസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

