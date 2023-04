ബെംഗളൂരു∙ കര്‍ണാടകയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം പൂര്‍ത്തിയായെന്നും അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പട്ടികയിലുണ്ടാകുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ച് ബിജെപി നിര്‍വാഹകസമിതി അംഗവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഡി.വി.സദാനന്ദ ഗൗഡ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മുഴുവന്‍ സീറ്റുകളിലേക്കുമുള്ള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമന്ന് സദാനന്ദ ഗൗഡ പറഞ്ഞു.



തര്‍ക്കങ്ങളെ തുടര്‍ന്നു നീണ്ടുപോയ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണു പൂര്‍ത്തിയായത്. ശരാശരി നൂറു സീറ്റുകളില്‍ പാര്‍ട്ടിക്കു കാലങ്ങളായി മേല്‍ക്കോയ്മയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റ വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണു സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ണയിച്ചത്. കര്‍ണാടക ബിജെപി കോര്‍ കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ച പട്ടിക ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു കൈമാറി. ഇന്നും നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ അനുമതി നല്‍കും.

പതിവു രീതി വിട്ട് ഇത്തവണ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ പട്ടികയിലുണ്ടാവുമെന്നു സദാനന്ദ ഗൗഡ വ്യക്തമാക്കി. മത, സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കൂടി പരിഗണിച്ചും മണ്ഡലങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ പഠനങ്ങളിലൂടെ തയാറാക്കിയ സോഷ്യല്‍ എന്‍ജിനീയറിങ് തന്ത്രങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുമാണ് പട്ടിക തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: BJP to Release Candidates List for Karnataka Assembly Election on Sunday