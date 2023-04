തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പുതിയ എക്സൈസ് നയം വൈകും. ഒന്നാം തിയതിയിലെ ഡ്രൈ ഡേയിലും ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് ഫീസ് വർധനയിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായില്ല. സിപിഎമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും തീരുമാനം അറിയിക്കാൻ വൈകുന്നതാണ് പുതിയ എക്സൈസ് നയം വൈകാൻ കാരണം.

ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ എക്സൈസ് നയം നടപ്പാക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ കാര്യമായ ചർച്ചകൾ പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബാർ, കള്ളുഷാപ്പ് സംഘടനകളുമായി മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഡ്രൈഡേ മാറ്റണമെന്ന് ബാറുടമകളുടെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കാമെന്നറിയിച്ച മന്ത്രി ഇക്കാര്യം പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടേയും തീരുമാനത്തിനു കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ബാർ ലൈസൻസ് ഫീസില്‍ 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വർധനയാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചയിൽ ബാറുടമകളുടെ സംഘടനകൾ ലൈസൻസ് ഫീസ് വർധനയെ എതിർത്തിരുന്നു. ഇതിലും തീരുമാനം വരേണ്ടത് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ പുതിയ എക്സൈസ് നയം എത്താൻ സമയമെടുക്കും. പുതിയ പോളിസിയെത്തിയതിനു ശേഷമേ കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഐ.ടി പാർക്കുകളിലെ ബാറുകൾക്കുള്ള മാനദണ്ഡം പുറത്തിറങ്ങൂ.

