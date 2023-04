‘ശരീരം തളർച്ച കാണിച്ചാൽ അവഗണിക്കരുത്’: ആശുപത്രികിടക്കയിൽനിന്ന് ഖുഷ്ബുവിന്റെ ട്വീറ്റ്

ഹൈദരാബാദ്∙ പനിയും ശരീരവേദനയും തളർച്ചയും ബാധിച്ച് നടിയും ബിജെപി നേതാവും ദേശീയ വനിത കമ്മിഷൻ അംഗവുമായ ഖുഷ്ബു സുന്ദർ ആശുപത്രിയിൽ. അസുഖം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഖുഷ്ബു തന്നെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്.

കടുത്ത പനിയും ശരീര വേദനയും ക്ഷീണവും കാരണം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഖുഷ്ബു ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ശരീരം എന്തെങ്കിലും തളർച്ച കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവഗണിക്കരുതെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നിലവിൽ ഹൈദരാബാദ് അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇപ്പോൾ സുഖം പ്രാപിച്ച് വരികയാണെന്നും അറിയിച്ചു.



English Summary: Khushbu Sundar hospitalised due to high fever, weakness. Says 'don't ignore signs when your body says slow down'