ജനാധിപത്യമല്ല, അപകടത്തിലായത് കുടുംബ വാഴ്ച: രാഹുലിന്റെ അയോഗ്യതയില്‍ അമിത് ഷാ

കൗശാംബി ∙ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യമല്ല മറിച്ച് കുടുംബാധിപത്യവും ജാതീയതയുമാണ് അപകടത്തില്‍ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ കൗശാംബി മഹോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശേഷം പൊതുയോഗത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അമിത് ഷാ. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും ഉന്നമനത്തിനായി നരേന്ദ്ര മോദിയെ 2024ലും പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അമിത് ഷാ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം നല്‍കിയ യുപിഎ സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന നിയമപ്രകാരം രാഹുല്‍ ഗാന്ധി അയോഗ്യനായതിന്റെ പേരില്‍ പാര്‍ലമെന്റ് സ്തംഭിപ്പിച്ച പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ജനം മാപ്പ് നല്‍കില്ല. ജനാധിപത്യമല്ല അപകടത്തില്‍ ആയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബവാഴ്ചയും ജാതീയതയുമാണ്. - അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Not Democracy, It Is Dynasty That Is In Danger: Amit Shah On Rahul Gandhi