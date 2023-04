തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് 4 ദിവസം കൂടി വേനൽമഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളില്‍ 10ാം തീയതി വരെ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഇടിമിന്നല്‍ ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശം പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

അതേസമയം, മിക്ക ജില്ലകളിലും കടുത്ത ചൂട് തുടരുകയാണ്. വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളില്‍ ഒഴികെ ശരാശരി പകൽ താപനില 37 ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസിൽ എത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറില്‍ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് 39.5 ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസ് കാസർകോട് പാണത്തൂരിൽ രേഖപ്പെടുത്തി.

Read Also: കൊല്ലം എഴുകോണിൽ യുവാവിനെ കാറിടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം - വിഡിയോ

കണ്ണൂരിലെ ചെമ്പേരിയിൽ 39 ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസായിരുന്നു താപനില. അന്തരീക്ഷ ഈര്‍പ്പവും താപനിലയും ചേര്‍ത്ത് കണക്കാക്കുന്ന ഹീറ്റ് ഇന്‍ഡക്സ് നെയ്യാറ്റിന്‍കര പാറശാല, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലും കാസര്‍കോട് ജില്ലയുടെ ചിലഭാഗങ്ങളിലും 50 മുതല്‍ 54 ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസിന് ഇടയിലാണ്.

English Summary: IMD forecasts summer rain in Kerala for next five days