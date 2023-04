ബെയ്‌ജിങ് ∙ ശനിയാഴ്ച മുതൽ മൂന്നു ദിവസം തയ്‌വാനു ചുറ്റും സൈനികാഭ്യാസത്തിന് ചൈന. പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ കിഴക്കൻ കമാൻഡാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തയ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്‌വെൻ പത്തു ദിവസത്തെ വിദേശപര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസിലേക്ക് നടത്തിയ സന്ദർശനമാണ് ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. വിദേശപര്യടനത്തിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സായ് ഇങ് വെൻ രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയത്.

ബുധനാഴ്ച യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ കെവിൻ മക്കാർത്തിയുമായും സായ്‌ ഇങ്‌വെൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ അന്നത്തെ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭാ സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസിയുടെ തയ്‌വാൻ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയും മേഖലയിൽ സംഘർഷസാധ്യത ഉയർത്തി ചൈന സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

സൈനികാഭ്യാസ പ്രഖ്യാപനത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ ദ്വീപിനു ചുറ്റും 13 ചൈനീസ് വിമാനങ്ങളും മൂന്ന് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും എത്തിയതായി തയ്‌വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തോട് സമാധാനപൂർവം പ്രതികരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും തയ്‌വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

∙ ‘ലോകവുമായി ഇടപെടുന്നത് തടയാനാവില്ല’

ലോകവുമായി ‌തയ്‌വാൻ ഇടപെടുന്നത് തടയാനാവില്ലെന്നാണ് പത്തു ദിവസത്തെ വിദേശസന്ദർശനത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയ തയ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്‌വെൻ പ്രസ്താവിച്ചത്. ‘‘സമ്മർദവും ഭീഷണിയും നേരിടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ലോകം കാട്ടിത്തരുന്നത്. ആഗോള സമൂഹവുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ ഇത്തരം സമ്മർദങ്ങൾ തയ്‌വാന് തടസ്സമാകില്ല. രാജ്യാന്തര സമൂഹം തയ്‌വാനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ വിദേശപര്യടനം സഹായിച്ചു.’’ – സായ് ഇങ്‌വെനെ ഉദ്ധരിച്ച് തയ്‌വാൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

∙ ചൈനയും തയ്‌വാനും തമ്മിലെന്ത്?

തയ്‌വാനെ സ്വന്തം പ്രവിശ്യയെന്നതു പോലെ കരുതുന്ന ചൈനയുടെ നിലപാടാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ പ്രധാന കാരണം. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി വ്യാപാര–ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം തയ്‌വാൻ പുലർത്തുന്നത് ചൈന അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ചൈനീസ് വൻകരയിൽനിന്ന് ഏകദേശം 180 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപാണ് തയ്‌വാൻ. രണ്ടരക്കോടിയോളം ജനമാണ് 35,985 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള ഈ ദ്വീപിലുള്ളത്.

1948 ൽ ചൈനയിലെ ചിയാങ് കൈഷക്കിന്റെ കുമിൻടാങ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈന സർക്കാരും ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര സംഘർഷമാണ് വേറിട്ട തയ്‌വാന്റെ പിറവിക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. ചൈനീസ് ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിനിടെ 1949ൽ റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈന സർക്കാർ തയ്‌വാനിലേക്ക് മാറി. 12 ലക്ഷത്തോളം ചൈനീസ് ജനതയും അന്ന് ഇതോടൊപ്പം ഈ ദ്വീപിലെത്തി. 1949 ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ബെയ്ജിങ് ആസ്ഥാനമാക്കി ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവ് മാവോ സെദുങ് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചു. തയ്‌വാൻ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും അതിനാൽ തയ്‌വാനുമേൽ ചൈനയ്ക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലെന്നുമാണ് തയ്‌വാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാദം.

അതേസമയം, നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുതന്നെ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് ത‌യ്‌വാൻ എന്ന നിലപാടാണ് ചൈനയുടേത്. സ്വയംഭരണത്തിന് അധികാരമുള്ള സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി കരുതുന്ന തയ്‌വാനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 13 രാജ്യങ്ങളും വത്തിക്കാനും മാത്രമാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലും ഒരു രാജ്യമെന്ന നിലയിൽ തയ്‌വാന് അംഗത്വമില്ല. പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്ര മേഖലയിൽ നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള തയ്‌വാൻ ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നത് മേഖലയിൽ യുഎസിന്റെ സ്വാധീനം കുറയാൻ ഇടയാക്കുമെന്നതിനാലാണ് അവിടെ പ്രത്യേകമായി ഒരു എംബസി പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തയ്‌വാന് പിന്തുണ നൽകാൻ യുഎസിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ സ്ഥാപനത്തിന് നൂറുവർഷം തികയുന്ന 2049 നു മുൻപ് വിശാല ചൈന നടപ്പാക്കണമെന്ന ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിന്റെ ആശയത്തിൽ പ്രധാന സ്ഥാനവും ത‌യ്‌വാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ബെയ്ജിങ്ങിലെ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈനയുമായി ശക്തമായ നയതന്ത്രബന്ധം പുലർത്തുന്നതിനൊപ്പം മേഖലയിലെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിക്കാൻ തയ്‌വാനിലെ റിപ്പബ്ളിക് ഓഫ് ചൈനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ദ്വിമുഖതന്ത്രമാണ് യുഎസിന്റേത്.

തയ്‌വാൻ ദ്വീപിൽ ചൈന പിടിമുറുക്കിയാൽ യുഎസിന് അതിൽ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്നും ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു വൻശക്തികൾ മുഖാമുഖമെത്തുന്ന സംഘർഷത്തിന് അത് ഇടയാക്കിയേക്കുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ. സ്മാർട്ഫോണുകളിൽ തുടങ്ങി കാറുകളിൽ വരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ചിപ്പുകൾക്ക് ലോകം ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നത് തയ്‌വാനെയാണെന്നതാണ് ലോകവ്യാപാര രംഗത്ത് തയ്‌വാന്റെ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ലോകത്തിനു വേണ്ട ചിപ്പുകളിൽ 65 ശതമാനവും എത്തുന്നത് തയ്‌വാനിൽ നിന്നാണ്. തയ്‌വാനെ ഭാഗമാക്കിയാൽ ആഗോള ചിപ്പ് വ്യാപാരത്തിലെ സാമ്പത്തിക നേട്ടവും ചൈനീസ് സർക്കാരിനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകമാണ്.

തയ്‌വാനുമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് ചൈന അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതിനിടെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണയുറപ്പിച്ച് അത് പ്രതിരോധിക്കാനാണ് തയ്‌വാൻ സർക്കാരിന്റെ നീക്കം. വാണിജ്യ ഇടപെടലുകളുടെയും മറ്റും ഭാഗമായി ചൈനീസ് വൻകരയിൽ പത്തു ലക്ഷത്തോളം തയ്‌വാനികൾ താമസിക്കുന്നതിനാൽ ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ഇത് സാധ്യമാക്കാനാണ് തയ്‌വാൻ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമവും.

