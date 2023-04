കുടുംബവാഴ്ചക്കാർ വികസനത്തിന് തടസ്സം, റേഷൻ തട്ടുന്നു, വേദന: തെലങ്കാനയിൽ മോദി

ഹൈദരാബാദ് ∙ വികസന പദ്ധതികളോട് തെലങ്കാന സര്‍ക്കാര്‍ സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിആർഎസ് സർക്കാരിനോടാണു മോദിയുടെ അഭ്യർഥന. ഹൈദരാബാദിലെ പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘തെലങ്കാനയിലെ ജനങ്ങൾക്കായുള്ള വികസന പദ്ധതികൾക്കു സംസ്ഥാന സർക്കാർ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കരുത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളോടു സംസ്ഥാനം മുഖം തിരിക്കുന്നതിൽ വേദനയുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി മൂലം പല കേന്ദ്രപദ്ധതികളും വൈകുന്നു. കുടുംബവാഴ്ചയും അഴിമതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. തെലങ്കാനയിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള റേഷൻ വിഹിതം പോലും കുടുംബവാഴ്ചക്കാർ (പരിവാർവാദ്) തട്ടിയെടുക്കുകയാണ്.

രാജ്യവളർച്ചയ്ക്കു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണു തെലങ്കാനയുടെ പുരോഗതി. കുടുംബാധിപത്യത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ്, റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ ലോക സാമ്പത്തിക രംഗം ഉയർച്ചതാഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണ്. ഈ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലും ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിലെ നിക്ഷേപം റെക്കോർഡ് ഉയരത്തിലാണ്. ഈ മേഖലയ്ക്കായി ബജറ്റിൽ 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.’’– നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി.

നേരത്തെ, സെക്കന്ദരാബാദ്–തിരുപ്പതി വന്ദേഭാരത് ട്രെയിൻ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത മോദി, തെലങ്കാനയിൽ 11,300 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും തറക്കല്ലിടലും നിർവഹിച്ചു. മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ കരുതൽ തടങ്കലിലെടുത്തിരുന്നു. നാഷനൽ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻഎസ്‌യുഐ) പ്രസിഡന്റ് ബാലമുരി വെങ്കട്ട്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ശിവസേന റെഡ്ഡി, ദലിത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രീതം തുടങ്ങിയവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

