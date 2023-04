ക്ഷേത്രദർശനം കഴിഞ്ഞ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ലഗേജ് മുറിക്ക് പുറത്ത്; ക്ഷുഭിതനായി തേജ് പ്രതാപ്

പട്ന ∙ വാരാണസി സന്ദർശനത്തിനിടെ ബിഹാർ മന്ത്രി തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് ഹോട്ടലിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ലഗേജ് മുറിക്ക് പുറത്ത്. മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞതിനാലാണ് മുറി തുറന്നു സാധനങ്ങൾ പുറത്തേക്കിട്ടതെന്നാണ് ഹോട്ടൽ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. ക്ഷുഭിതനായ തേജ് പ്രതാപ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയ ശേഷമാണു സ്ഥലം വിട്ടത്.

സ്വകാര്യ സന്ദർശനത്തിനായി വാരാണസിയിലെത്തിയ മന്ത്രി തേജ് പ്രതാപിനും സഹായിക്കുമായി രണ്ടു മുറികളാണ് അർകാഡിയ ഹോട്ടലിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. രാവിലെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്നു വാരാണസി ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനായി പോയ മന്ത്രി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അർധരാത്രിയായി. മുറിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലഗേജ് ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണു മന്ത്രി കണ്ടത്.



തേജ് പ്രതാപിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് ഹോട്ടലിലെത്തി അന്വേഷിച്ചു. സഹായിയുടെ പേരിലാണു മുറി ബുക്കു ചെയ്തിരുന്നതെന്നും മന്ത്രിയാണു താമസക്കാരനെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നെന്നുമാണു ഹോട്ടൽ അധികൃതർ പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. ഒരു ദിവസത്തേക്കു മാത്രമായിരുന്നത്രേ മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മുറി ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നയാൾ എത്തിയതോടെയാണ് തേജ് പ്രതാപിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ മുറിയൊഴിപ്പിച്ചത്.



English Summary: Tej Pratap Yadav leaves Varanasi hotel after staff shifts his luggage out, case filed