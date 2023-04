കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ കാർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു; അപകടം ജമ്മു കശ്മീരിൽ

ശ്രീനഗർ∙ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ കാർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. ആർക്കും സാരമായ പരുക്കില്ലെന്നും ആളപായമില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ജമ്മു– ശ്രീനഗർ ഹൈവേയിലെ ഉധംപുരിന് സമീപം ചരക്കുമായി എത്തിയ ട്രക്കാണ് കാറിൽ ഇടിച്ചത്.

കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഉടനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തി അദ്ദേഹത്തെ പുറത്തെത്തിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നു. അപകടത്തിനു ശേഷം മന്ത്രി സുരക്ഷിതമായി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നെന്നും വാർത്ത ഏജൻസി അറിയിച്ചു.



English Summary: Truck Hits Law Minster's Car In Jammu And Kashmir, No One Injured: Cops