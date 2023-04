ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടിയ ശേഷം ഗായകന്‍ വേദിക്കരികില്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു -വിഡിയോ

ആലപ്പുഴ∙ ഗായകന്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ഗായകന്‍ പള്ളിക്കെട്ട് രാജ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എം.കെ. രാജു ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി കായംകുളം പത്തിയൂരില്‍ വച്ചാണ് സംഭവം. ഉത്സവത്തില്‍ ഗാനമേളയ്ക്ക് പാടിയ ശേഷമായിരുന്നു മരണം. കോട്ടയം കറുകച്ചാല്‍ സ്വദേശിയാണ്.



കന്യാകുമാരി സാഗര്‍ ബീറ്റ്‌സ് ഗാനമേളയിലെ കലാകാരനാണ് രാജ. ഗാനമേളയ്ക്ക് ശേഷം കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡിലേക്ക് പോകാന്‍ മൈക്ക് സെറ്റുകാരുടെ ബസില്‍ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൃദയാഘാതം അനുഭവപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ മൂവാറ്റുപുഴ ഏഞ്ചല്‍ വോയിസില്‍ ഗായകനായിരുന്നു.

