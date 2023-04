ഡിണ്ടിഗല്‍∙ അപകീര്‍ത്തിക്കേസില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്കെതിരെ വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിയുടെ നാവ് അരിയുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഡിണ്ടിഗല്‍ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മണികണ്ഠന് എതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ ആറിനാണ് മണികണ്ഠന്‍ വിവാദപ്രസ്താവന നടത്തിയത്. 'നമ്മള്‍ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോള്‍, രാഹുലിനെ ജയിലിലാക്കാന്‍ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ജഡ്ജിയുടെ നാവ് അരിഞ്ഞെടുക്കും' എന്നാണ് മണികണ്ഠന്‍ പറഞ്ഞത്.

കര്‍ണാടകയിലെ കോലാറില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ മോദിയെന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരായ കേസിലാണ് സൂറത്ത് കോടതി രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ രണ്ടു വര്‍ഷം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് രാഹുല്‍ എംപി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അയോഗ്യനാകുകയും ചെയ്തു.

English Summary: "Will Chop Off Judge's Tongue Who...": Congress Leader's Shocker