തിരുവനന്തപുരം ∙ പട്ടയഭൂമിയിലെ രാജവൃക്ഷങ്ങളായ ചന്ദനം, ഈട്ടി, തേക്ക്, എബണി എന്നിവയെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. ഇതിനുള്ള ഫയലില്‍ റവന്യുമന്ത്രി കെ. രാജന്‍ ഒപ്പുവെച്ചു. 1964 ലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തില്‍ 2017 ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയെ തുടര്‍ന്ന് ഷെഡ്യൂള്‍ ഇല്ലാതായതോടെ ഈ രാജവൃക്ഷങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിന് നഷ്ടമായ ഉടസ്ഥാവകാശമാണ് ഇതോടെ തിരികെ ലഭിക്കുക. എന്നാല്‍ സ്വയം കിളിര്‍ത്തതോ നട്ടുവളര്‍ത്തിയതോ ആയ രാജവൃക്ഷങ്ങള്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മുറിക്കുന്നതില്‍ ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടുമില്ല.

പട്ടയം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നട്ടുവളര്‍ത്തിയതോ താനെ കിളിര്‍ത്തതോ ആയ മരങ്ങള്‍ മുറിക്കുന്നതിന് ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് അവകാശം നല്‍കുന്നതിനാണ് 1964 ലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തില്‍ 2017 ല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയത്. എന്നാല്‍ ഈ ഭേദഗതിയോടെ രാജവൃക്ഷങ്ങളായ ഈട്ടി, തേക്ക്, എബണി, ചന്ദനം എന്നിവ ഷെഡ്യൂളിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ പട്ടയം നല്‍കുന്നതിന് മുന്‍പ് പട്ടയഭൂമിയില്‍ നിന്നിരുന്ന രാജവൃക്ഷങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാരിനുള്ള ഉടസ്ഥവകാശം നഷ്ടമായി. ഈ ചട്ടഭേദഗതിക്ക് പിന്നാലെ റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഡോ. വി.വേണു 2020 മാർച്ച് 11 ന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവും പിന്നീട് ജയതിലക് ഇറക്കിയ ഉത്തരവും പട്ടയഭൂമിയിലെ വ്യാപക മരംമുറുക്കി കാരണമായിരുന്നു. ഇതോടെ ഉത്തരവുകള്‍ റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും പട്ടയഭൂമിയിലെ രാജവൃക്ഷങ്ങളെപ്പറ്റി അവ്യക്തത തുടരുകയായിരുന്നു.

ഇതോടെയാണ് പട്ടയം നല്‍കുന്ന സമയത്ത് ആ ഭൂമിയിലുള്ള രാജവൃക്ഷങ്ങളെ ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. റവന്യുമന്ത്രി ഒപ്പിട്ട ഫയല്‍ ഉത്തരവിനായി നിയമവകുപ്പിലേക്ക് കൈമാറി. എന്നാല്‍ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം വ്യാപകമായി മുറിച്ച മുട്ടില്‍ മരം മുറി വിവാദത്തോടെ നട്ടുവളര്‍ത്തിയ മരങ്ങള്‍ മുറിക്കുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവ മുറിക്കുന്നതിന് അനുമതി നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

