കൊച്ചി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി മികച്ച നേതാവാണെന്നും ബിജെപി ഭരണത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവർ അരക്ഷിതരല്ലെന്നും സിറോ മലബാര്‍ സഭാ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ് കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരി. ക്രൈസ്തവരെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ബിജെപി ശ്രമങ്ങള്‍ക്കിടെ ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കർദിനാളിന്റെ നിലപാട്. കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജനപിന്തുണ നേടുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കർദിനാൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അഭിമുഖത്തിലെ തലക്കെട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സഭയ്ക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിലപാട് ഇല്ലെന്നും സഭാവക്താവ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആരുമായും ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോകാറില്ലെന്നും നേതൃത്വ പ്രാഗല്‍ഭ്യം കൊണ്ടാണ് വളരാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയുടെ പ്രശംസ. മോദി രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ ഉയർത്തി. ബിജെപിക്ക് സമ്പൂര്‍ണ അധികാരം കിട്ടിയാലും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ അരക്ഷിതരാകുമെന്ന് കരുതാനാകില്ല. കേരളത്തില്‍ മൂന്ന് മുന്നണികള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കർദിനാൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് ഈ രീതിയിൽ നിലപാട് ഇല്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ച സഭ വക്താവ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരിയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സഭയുടേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

