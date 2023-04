ആനകൾക്ക് കരിമ്പ് കൊടുത്ത് മോദി; മസ്തകമുയർത്തി അഭിവാദ്യം– വിഡിയോ

നീലഗിരി ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമലൈ തേപ്പക്കാട് ആനത്താവളം സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇവിടെയുള്ള പാപ്പാന്മാരോടും ജോലിക്കാരോടും സംസാരിച്ച മോദി, ആനകൾക്കു തീറ്റയായി കരിമ്പ് നൽകി. തുമ്പിക്കയ്യിൽ തലോടിയാണു മോദി കരിമ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. തുമ്പിക്കൈ പൊക്കി, തലയുയർത്തി ആനകൾ മോദിക്ക് അഭിവാദ്യം നൽകി. ഇതിന്റെ വിഡിയോ വൈറലാണ്. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള ഓസ്കർ നേടിയ ‘ദ് എലിഫന്റ് വിസ്പറേഴ്സിലെ’ ആനക്കാരായ ബൊമ്മനും ബെല്ലിയുമായി മോദി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

നേരത്തെ, കർണാടകയിലെ ബന്ദിപ്പൂർ കടുവാസങ്കേതത്തിലും മോദി സഫാരി നടത്തിയിരുന്നു. കാക്കി പാന്റ്, കറുത്ത തൊപ്പി, കാമോഫ്ലാഷ് ടീഷർട്ട്, ജാക്കറ്റ് എന്നിവ ധരിച്ച് 20 കിലോമീറ്ററോളം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു.

‘പ്രോജക്ട് ടൈഗർ’ പദ്ധതിയുടെ 50–ാം വാർഷിക ചടങ്ങിൽ കടുവ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് മോദി മൈസൂരുവിൽ പുറത്തിറക്കും. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിക്കു ശേഷം ബന്ദിപ്പൂര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി. കടുവ, സിംഹം, ചെന്നായ, പുള്ളിപ്പുലി തുടങ്ങി 7 വിഭാഗം മൃഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മയായ ഇന്റർനാഷനൽ ബിഗ് കാറ്റ്സ് അലയൻസിന് (ഐബിസിഎ) പ്രധാനമന്ത്രി തുടക്കമിടും. കടുവ സംരക്ഷണത്തിൽ സർക്കാർനയം വ്യക്തമാക്കുന്ന ‘അമൃത് കാൽ’ പ്രസിദ്ധീകരണവും പ്രത്യേക നാണയവും പ്രകാശനം ചെയ്യും.

English Summary: PM Modi Feeds Elephants At Mudumalai Tiger Reserve, Meets The Elephant Whisperers Couple Bomman And Bellie | WATCH