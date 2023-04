തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന പുലി ചാടി വീണു; വാൽപാറയിൽ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന് പരുക്ക്

കൽപറ്റ∙ വാല്‍പാറയ്ക്കും മലക്കപ്പാറയ്ക്കുമിടയില്‍ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ അഞ്ച് വയസ്സുകാരനു പരുക്കേറ്റു. തോട്ടം തൊഴിലാളിയായ ജാര്‍ഖണ്ഡ് സ്വദേശിയുടെ മകനെയാണ് രാവിലെ പുലി ആക്രമിച്ചത്.

ലയങ്ങളോട് ചേര്‍ന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടെ തേയിലത്തോട്ടത്തില്‍ മറഞ്ഞിരുന്ന പുലി ചാടിവീഴുകയായിരുന്നു. ആളുകള്‍ ബഹളം കൂട്ടിയതോടെ പുലി വനത്തിലേക്ക് പിന്മാറി. കൈയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റ കുട്ടിയെ വാല്‍പാറയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചു.



നാലു മാസം മുൻപാണ് മൂന്നിടങ്ങളിലായി കരടിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുലിയുടെ ആക്രമണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.



