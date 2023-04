തിരുവമ്പാടി∙ കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി പുന്നക്കൽ വഴിക്കടവിൽ ക്ഷീരകര്‍ഷകനു നേരേ കാട്ടുപന്നി ആക്രമണം.



വഴിക്കടവ് തുമ്പച്ചാൽ റോഡരികിൽ പശുവിനെ പുല്ല് തീറ്റിക്കുന്നതിനിടെ ക്ഷീരകർഷകനായ ബെന്നി ചീങ്കല്ലേലിനാണ് (58) കാട്ടുപന്നിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരുക്കേറ്റത്.

രാവിലെ 10.30 നാണ് സംഭവം. കാട്ടുപന്നി ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ട കാർ യാത്രക്കാരും സമീപവാസികളും ചേര്‍ന്നാണ് ബെന്നിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി തിരുവമ്പാടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: Wild boar attack in broad daylight in Kozhikode: 58 year old severely injured