പത്തനംതിട്ട ∙ ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളികളുടെ മുന്നില്‍ പോസ്റ്റര്‍ പതിപ്പിച്ച കേസില്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകനും ഓർത്തഡോക്സ് യുവജനപ്രസ്ഥാനം പ്രവർത്തകനുമായ ഏബലിന്റെ കാര്‍ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വീട്ടിൽ പരിശോധന അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പൊലീസിനെ തടഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഏബലിന്‍റെ കാറിലാണ് പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ എത്തിയതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളികളുടെ മുന്നിൽ പോസ്റ്റർ പതിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ‘‘സഭയുടെ വിയർപ്പിലും വോട്ടിലും മന്ത്രിയായ വീണാ ജോർജ് മൗനം വെടിയണം’’ എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റർ. ഓർത്തഡ‍ോക്സ് യുവജനം എന്ന പേരിലാണ് പോസ്റ്റർ പതിച്ചത്.

ഇതിനെതിരെ ഒരാൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പന്തളം, പത്തനംതിട്ട, അടൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അർധരാത്രി ഏബലന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയത്. ഏബൽ സ്ഥലത്തുണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പൊലീസിനെ തടഞ്ഞു. പരിശോധിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട നോട്ടിസ് കാണിച്ചാൽ വാഹനം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമായി. ഒടുവിൽ പൊലീസ് ഏബലിന്റെ കാർ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary:Poster against Health Minister; The youth congress worker's car was taken into custody