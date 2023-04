ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡല്‍ഹി-ലണ്ടന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചിറക്കി. പറന്നുയര്‍ന്ന വിമാനത്തിലെ ഒരു യാത്രക്കാരന്‍ ജീവനക്കാരുമായി വഴക്കടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി. യാത്രക്കാരനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറക്കി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൈമാറി. സംഭവത്തില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ ഡല്‍ഹി വിമാനത്താവളം പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം വിമാനം തിരിച്ച് ലണ്ടനിലേക്കു പോകുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് 225 യാത്രക്കാരുമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് പറന്നുയര്‍ന്നത്. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ ജീവനക്കാരുമായി തര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ടു. രണ്ട് ജീവനക്കാരെ മര്‍ദിച്ചതോടെ 9.40 ന് വിമാനം ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചിറക്കി. പ്രശ്‌നക്കാരനായ യാത്രക്കാരനെ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഇറക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഇയാളെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ചു.

രാവിലെ 6.35-ന് പറന്നുയര്‍ന്ന ബോയിങ് 787 വിമാനം 9.42-നാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ തിരിച്ചിറക്കിയതെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് യാത്രക്കാരന്‍ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ച് മോശം പെരുമാറ്റം തുടരുകയും 2 ജീവനക്കാരെ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ പൈലറ്റ് വിമാനം ഡല്‍ഹിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിടാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനം ഇറക്കിയ ശേഷം യാത്രക്കാരനെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏല്‍പ്പിച്ചു. പൊലീസ് എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തുവെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

English Smumary: Air India flight to London returns midway to Delhi after unruly passenger fights with flight crew