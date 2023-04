ബെയ്ജിങ്∙ തയ്‌വാനെ ആക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള റിഹേഴ്‌സലുമായി ചൈനയുടെ സൈനിക പരിശീലനം തുടരുന്നു. ആയുധങ്ങളുമായി എച്ച്-6കെ പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ തയ്‌വാന്‍ ദ്വീപിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ റിഹേഴ്‌സല്‍ എടുത്തുവെന്ന് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ കിഴക്കന്‍ തിയറ്റര്‍ കമാന്‍ഡ് അറിയിച്ചു. ഷാദോങ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലും ഓപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്നുവെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. ദ്വീപില്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിന്റെ ആനിമേഷന്‍ വിഡിയോയും ചൈനീസ് സൈന്യം പുറത്തുവിട്ടു.

അതേസമയം, സ്ഥിതിഗതികള്‍ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് തയ്‌വാനും യുഎസും പ്രതികരിച്ചു. ദ്വീപിനു ചുറ്റും തിങ്കളാഴ്ച 11 ചൈനീസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളും 50 പോര്‍ വിമാനങ്ങളും കണ്ടുവെന്ന് തയ്‌വാന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസമാണ് ചൈന തയ്‌വാനു ചുറ്റും സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നത്. യുഎസ് ജനപ്രതിനിധിസഭ സ്പീക്കര്‍ കെവിന്‍ മക്കര്‍ത്തിയുമായി തയ്‌വാൻ പ്രസിഡന്റ് സായ് ഇങ്വെന്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിനുപിന്നാലെയാണ് തയ്‌വാൻ കടലിടുക്കില്‍ ചൈന സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചത്.

ചൈനയുടെ 71 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ തയ്‌വാനുമായുള്ള സമുദ്രാതിര്‍ത്തി ലംഘിച്ചു. തയ്‌വാനെ വളഞ്ഞ് ആയുധാഭ്യാസവുമായി 9 ചൈനീസ് പടക്കപ്പലുകളും നിരന്നു. ബുധനാഴ്ച ലൊസാഞ്ചലസില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പ്രസിഡന്റ് സായ് തയ്‌വാനിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു 3 ദിവസത്തെ സൈനികാഭ്യാസം ചൈന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തയ്‌വാൻ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് അവരുടെ അവകാശവാദം. ഇത് അംഗീകരിക്കാത്ത തയ്‌വാനിലെ ജനാധിപത്യസര്‍ക്കാര്‍ യുഎസ് പക്ഷത്തേക്കു ചായുന്നതാണു സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമാക്കുന്നത്.

തയ്‌വാന് യുഎസ് ആയുധങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതും ചൈനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു. യുഎസ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയാല്‍ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നു ചൈന മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില്‍ അന്നത്തെ യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭ സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പെലോസി തായ്‌പെയ് സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ തയ്​വാന്‍ കടലിലേക്കു മിസൈലുകള്‍ തൊടുത്താണു ചൈന രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. സംഭവങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നു തയ്‌വാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

യുക്രെയ്ന്‍ സമാധാനനീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചൈന പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിന്‍പിങ്ങുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോ ബെയ്ജിങ് വിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണു തയ്‌വാൻ തീരത്തു ചൈനയുടെ ശക്തിപ്രകടനം. ഈ ആഴ്ച യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ മേധാവി ഉര്‍സുല വോന്‍ ഡേര്‍ ലെയെനും ചൈന സന്ദര്‍ശിക്കും. തെക്കുകിഴക്കു ചൈനയുടെ തീരത്തുനിന്ന് ഏകദേശം 160 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണു തയ്‌വാൻ ദ്വീപ്. തയ്‌വാൻ നിയന്ത്രണത്തിലായാല്‍ പശ്ചിമ പസിഫിക് മേഖലയില്‍ ചൈനയ്ക്കു തന്ത്രപരമായ മേധാവിത്വം ലഭിക്കും.

തയ്‌വാന്‍: ചൈനയുടെ കണ്ണിലെ കരട്

17-ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതല്‍ ചൈനീസ് ഭരണത്തിനു കീഴിലായിരുന്ന തയ്‌വാന്‍ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനദശകത്തില്‍ ജപ്പാന്‍ കയ്യടക്കി. 1945ല്‍ ചൈന തിരിച്ചുപിടിച്ചു. മാവോ സെദൂങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി 1949ല്‍ ചൈനയില്‍ അധികാരം പിടിച്ചതോടെ അതുവരെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ചിയാന്‍ കൈഷക്കും അനുയായികളും തയ്‌വാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയും അവിടം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരണം തുടരുകയും ചെയ്തു. ചിയാന്‍ കൈഷക്കിന്റെ കുമിന്താങ് (കെഎംടി) കക്ഷിയാണു തുടര്‍ന്നുള്ള ദശകങ്ങളില്‍ തയ്‌വാന്‍ ഭരിച്ചത്. സ്വയംഭരണാവകാശമുണ്ടെങ്കിലും 13 രാജ്യങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തയ്‌വാനെ സ്വതന്ത്രരാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിഘടിതപ്രവിശ്യയായ തയ്‌വാനെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയെന്നതു ചൈനയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്.

