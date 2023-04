ജംഷഡ്പുർ ∙ രാമനവമി പതാകയെ അപമാനിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവത്തിൽ ജംഷഡ്പുരില്‍ നിരോധനാജ്ഞ. ഇന്‍റര്‍നെറ്റ് സേവനത്തിനും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി. സ്ഥലത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് പൊലീസ് റൂട്ട് മാര്‍ച്ച് നടത്തി.

രാമനവമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളിൽ സംഘർഷം രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ബംഗാളിൽ ഹൗറ, ഹൂഗ്ലി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രാമനവമി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ശോഭാ യാത്രയ്ക്കിടെ അക്രമവും തീവയ്പ്പുമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു ബിജെപി എംഎഎൽഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ബിജെപിയാണ് അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് ആരോപിച്ച് തൃണമൂൽ എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

