‘മന്ത്രിമാരുടെ അദാലത്തിലേക്ക് താലൂക്ക് ഓഫിസ് വഴി സൗജന്യമായി അപേക്ഷിക്കാം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ പരാതി പരിഹാര അദാലത്തിൽ താലൂക്ക് ഓഫിസുകൾ വഴി പരാതികൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ പൂർണമായി സൗജന്യമെന് സർക്കാർ വിശദീകരണം. ഇതിനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും സൗജന്യമായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് ചാർജ് എന്നുമാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണം.

അക്ഷയ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് പുതിയ കാര്യമല്ലെന്ന് മന്ത്രി എം.ബി.രാജേഷ് മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ മന്ത്രിമാര്‍ നടത്തുന്ന താലൂക്കുതല അദാലത്തില്‍ പരാതി നല്‍കാന്‍ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് അടയ്ക്കണമെന്ന ഉത്തരവ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ വഴിയാണ് അദാലത്തിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാന്‍ 20 രൂപ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അപേക്ഷ സ്കാന്‍ ചെയ്യാനും പ്രിന്‍റ് എടുക്കാനും പേപ്പറൊന്നിന് മൂന്നു രൂപ വച്ച് വേറെയും നല്‍കണം.

തീര്‍പ്പാകാതെ കിടക്കുന്ന പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പരാതിപരിഹാര അദാലത്ത് നടത്തുന്നത്. താലൂക്ക് കേന്ദ്രത്തില്‍ നടക്കുന്ന അദാലത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അക്ഷയ കേന്ദ്രം വഴി അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതുവഴി അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ചെലവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അക്ഷയ ഡയറക്ടര്‍ സര്‍ക്കാരിന് കത്തുനല്‍കി. ഈ കത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് പരാതിക്കാരില്‍നിന്നു സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്.



