കോഴിക്കോട് വന്‍ ലഹരിമരുന്നു വേട്ട; എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട് ∙ കോഴിക്കോട് വന്‍ ലഹരിമരുന്നു വേട്ട. ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്ന് എത്തിച്ച 372 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍. മുക്കം കൊടിയത്തൂര്‍ സ്വദേശി കെ.നസ്‌ലിം മുഹമ്മദ്, പെരുമണ്ണ സ്വദേശി കെ.പി. സഹദ് എന്നിവരാണ് തോട്ടപുറംഭാഗത്ത് വച്ച് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പിടിയിലായത്.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നമംഗലം പൊലീസും ഡാന്‍സാഫും ചേര്‍ന്ന് പരിശോധനയ്ക്കിടെ പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. മൂന്നുദിവസം മുൻപ് ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയ ഇവർ അവിടെനിന്ന് ലഹരിയുമായി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പ്രതികളുടെ അരയിലും കാറിന്റെ രഹസ്യ അറയിലുമായാണ് എംഡിഎംഎ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പ്രതികളുടെ വാഹനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.



English Summary: Two arrested with MDMA in Kozhikode