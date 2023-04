കണ്ണൂര്‍∙ അരിക്കൊമ്പന്‍ വിഷയം കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞത് കോടതി ഇടപെട്ടതോടെയെന്ന് എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ഇ.പി.ജയരാജന്‍. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. വിഷയം സര്‍ക്കാരിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് കോടതി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ണൂരില്‍ പറഞ്ഞു.



അതിനിടെ അരിക്കൊമ്പന്റെ പറമ്പിക്കുളത്തേക്കുള്ള വരവിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ട്രയല്‍ റണ്‍ തടഞ്ഞ് ആദിവാസികളും നാട്ടുകാരും. തൃശൂര്‍ വാഴച്ചാല്‍ വനംവകുപ്പ് ഓഫിസിന് മുന്നിലാണ് ലോറി തടഞ്ഞുള്ള റോഡ് ഉപരോധം. കൊലയാളി ആനയുടെ വരവ് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നത്. അരിക്കൊമ്പനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനകീയസമിതി മുതലമട പഞ്ചായത്തില്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹര്‍ത്താല്‍ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ചിന്നക്കനാലിന് പുറമെ സൂര്യനെല്ലിയിലും അരിക്കൊമ്പന്‍റെ ആക്രമണം. ആദിവാസി കോളനിയില്‍ താമസിക്കുന്ന ലീലയുടെ വീട് ഭാഗികമായി തകര്‍ത്തു. ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതിനാല്‍ ജീവന്‍ നഷ്ടമായില്ലെന്ന് ലീല പറഞ്ഞു

