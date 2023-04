ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് 189 പേരുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി. ഏറെ നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. 52 പേർ പുതുമുഖങ്ങളാണ്. 35 പേരുടെ പട്ടിക പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും. എട്ടു വനിതകളും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 32 പേരും എസ്‌സി വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 30 പേരും എസ്ടി വിഭാഗത്തിൽനിന്ന് 16 പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. രണ്ടാംഘട്ട പട്ടിക ഉടൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മെ അറിയിച്ചു.

ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ തന്റെ മണ്ഡലമായ സിഗാവിൽനിന്നു മത്സരിക്കും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകൻ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്ര ശികാരിപുരയിൽ മത്സരിക്കും. 1983 മുതൽ യെഡിയൂരപ്പ പല തവണയായി ജയിച്ചു വന്ന മണ്ഡലമാണിത്. മന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമലു ബെല്ലാരി റൂറലിൽ മത്സരിക്കും. വരുണയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്കെതിരെ വി.സോമണ്ണ മത്സരിക്കും.

കനകപുരയിൽ കർണാടക കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനെതിരെ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആർ.അശോക മത്സരിക്കും. അശോക പത്മനാഭനഗറിലും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ടി.രവി ചിക്കമംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ജനവിധി തേടും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറിനും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ലക്ഷ്മൺ സാവഡിക്കും സീറ്റില്ല.

പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നേതൃത്വത്തില്‍ അവസരം നല്‍കുമെന്നും പട്ടിക വിശദ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണെന്നും കർണാടകയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ അറിയിച്ചു. 224 മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് കർണാടകയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.



