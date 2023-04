മോദിയെ പിന്തുടർന്ന് ലോക കോടീശ്വരൻ; വരുമോ മസ്കിന്റെ ആ ‘ഇന്ത്യൻ പ്രഖ്യാപനം?’

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ അതിസമ്പന്നനും ട്വിറ്ററിന്റെ പുതിയ ഉടമയുമായ ഇലോൺ മസ്‌ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ട്വിറ്ററിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സംശയിക്കാൻ വരട്ടെ. ട്വിറ്ററിൽ ഏറ്റവുമധികം ഫോളോവർമാരുള്ള വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് മസ്ക്– 13.4 കോടി ഫോളോവർമാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. പക്ഷേ മസ്ക് ആകെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് 193 പേരെയും. അതിലൊരാളായാണ് നരേന്ദ്ര മോദി മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ‘ഇലോൺ അലര്‍ട്ട്സ്’ എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് പറയുന്നു. ട്വിറ്ററിലെ മസ്കിന്റെ നീക്കങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ‘ഇലോൺ അലർട്ട്സ്’.



ട്വിറ്ററിൽ 8.77 കോടി പേരാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള ആഗോളനേതാക്കളില്‍ ഒരാള്‍ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. യുഎസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബറാക് ഒബാമ, യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മക്രോ തുടങ്ങിയ ലോകനേതാക്കളെയും മസ്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

അതിനിടെ മോദിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മസ്കിന്റെ വാർത്ത പുതിയ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കും തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. മസ്കിന്റെ കമ്പനിയായ ടെസ്‍ല ഇന്ത്യയിലേക്കു വരികയാണെന്ന വാർത്ത നാളുകളായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് കാറുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിർമിക്കുന്ന ടെസ്‌ലയുടെ ഫാക്ടറി ഇന്ത്യയിലേക്കു വരികയാണോയെന്ന സംശയമാണ് പല ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കളും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതു സംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം വൈകാതെയുണ്ടാകുമോയെന്നും പലരും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മസ്‌ക് ആയതിനാൽത്തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വാർത്തകൾ ഏതു നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Elon Musk Starts Following PM Modi On Twitter, Users Ask If Tesla Is Coming To India