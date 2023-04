മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് നേതൃത്വം, സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി

ബെംഗളൂരു∙ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പ്രതിസന്ധിയിലായ കർണാടക ബിജെപിക്ക് പുതിയ വെല്ലുവിളി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ മത്സരിക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയതാണ് പുതിയ തലവേദന. ഇത്തവണ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകണമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം ജഗദീഷ് ഷെട്ടറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മത്സരരംഗത്തുനിന്നു പിന്മാറില്ലെന്ന് ജഗദീഷ് അറിയിച്ചു.

‘‘കഴിഞ്ഞ ആറ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 21,000 വോട്ടുകളിലധികം ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഞാൻ ജയിച്ചത്. എന്താണ് എന്റെ കുറവ് ? ഞാൻ വളരെ നിരാശനാണ്. ഇതിനകം തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രചാരണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. മത്സരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആറ് തവണ മത്സരിച്ചു ജയിച്ചു. യാതൊരു വിധ ആരോപണവും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. തന്നെ മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് പാർട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യും’’ – ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു.

ഹൂബ്ലിയിൽ നിന്നും ആറ് തവണ എംഎൽഎ ആയ നേതാവാണ് ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 21,000 വോട്ടുകൾക്കാണ് ജയിച്ചത്. മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കെ.എസ്.ഈശ്വരപ്പയോടും മത്സര രംഗത്തുനിന്നും മാറിനിൽക്കാൻ ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈശ്വരപ്പയും പാർട്ടിയോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്.

ബിജെപി ഇതുവരെയും സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

