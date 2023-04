കൊച്ചി∙ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യപ്ലാന്റിലെ തീപിടിത്തത്തെ തുടര്‍ന്ന് കൊച്ചി കോര്‍പറേഷന് 100 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തിയ ഉത്തരവിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് എട്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്. മാലിന്യപ്രശ്നത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണം തുടരും.

മാലിന്യനീക്കം ഇഴയുന്നതില്‍ ഹൈക്കോടതി അതൃപ്തി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ 210-230 ടണ്‍ ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ പ്രതിദിനം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കോർപറേഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. റോഡരികില്‍ ആളുകള്‍ മാലിന്യങ്ങള്‍ തള്ളുന്നതാണ് പ്രതിസന്ധിയെന്നും കൂടിക്കലര്‍ന്ന നിലയിലാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങളെന്നും കോര്‍പറേഷന്‍ കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചു. മേയ് 23ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു.

English Summary: Kerala HC Stay on 100cr Fine to NGT to Kochi Corporation